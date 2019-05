Die Krisen in Nahost sind eng miteinander verwoben

Katar-Krise

Im Sommer 2017 verhängte Saudi-Arabien eine Blockade über Katar. An der Seite Riads stehen dabei die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Ägypten. Sie werfen dem Golf-Emirat zu enge Beziehungen zum Iran, Terrorunterstützung und Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten vor. Sie stoßen sich unter anderem an dem katarischen TV-Kanal Al-Jazeera, in dem auch immer wieder Muslimbrüder und andere Islamisten zu Wort kommen. Katar weist die Vorwürfe zurück. Das kleine, aber reiche Emirat pflegt zum Iran ein gutes Verhältnis, auch weil es sich mit ihm am Golf das größte Gasfeld der Welt teilt.