Tod im Ring! Drama um Star-Wrestler „Silver King“

Was für ein Todesdrama! Ein mexikanischer Wrestler ist während eines Auftritts in London im Ring gestorben! Das bestätigte der Betreiber des Veranstaltungsorts Roundhouse im Londoner Stadtteil Camden am Sonntag, wo der Schaukampf stattfand. „Gestern Abend ist „Silver King“ leider während eines Events im Roundhouse ums Leben gekommen“, hieß es.