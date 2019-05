Meinl-Reisinger: „Mache mir Sorgen um dieses Land“

„Der ach so junge Kanzler sieht ganz schön alt aus“

Die Vorschläge von Kurz für Europa sind nach Meinung von Meinl-Reisinger „sehr alt“. „Der ach so junge Kanzler sieht ganz schön alt aus.“ Dass Kurz die Klima-Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nicht unterstützt, sei ein „fataler Fehler“. Überhaupt sei das, was Kurz im EU-Wahlkampf predige, mit der FPÖ nicht machbar. „Das geht sich mit der FPÖ nicht aus.“ Die ÖVP sei mit ihrer Doppelgleisigkeit unglaubwürdig. „Wasch mich, aber mach mich nicht nass - das geht nicht.“ Die ÖVP sage nicht, wofür sie stehe, das sei nicht verlässlich. Der Volkspartei gehe es nur darum, an der Macht zu bleiben, kritisiert Meinl-Reisinger.