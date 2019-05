Tag der Arbeit abschaffen, stattdessen „Europatag“

„Vereinigte Staaten von Europa eine Vision auf lange Frist“

Stärken will Gamon die Union soundso, tritt die Spitzenkandidatin doch schon den ganzen Wahlkampf hindurch für „Vereinigte Staaten von Europa“ ein. So auch am Sonntag, wiewohl sie betonte, dass dies „eine Vision - auf lange Frist gesehen“ - sei. Auf längere Sicht will Gamon eben auch eine europäische Armee, sollte Europa doch seine Sicherheit selbst in die Hand nehmen und sich „nicht immer auf andere verlassen“. Sollte dies nicht mit der Neutralität Österreichs vereinbar sein, was für sie juristisch nicht eindeutig geklärt ist, könnte sie sich auch eine Volksbefragung zu dem Thema vorstellen.