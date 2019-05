Deutschland startet mit Zittersieg in Eishockey-WM

In seinem ersten WM-Spiel hatte der erst 18-jährige Verteidiger Moritz Seider die Deutschen vor 6.866 Zuschauern in Führung geschossen. Diese wurde aber von Mike Hammond (44.) im Schlussdrittel zunächst noch ausgeglichen. Bereits am Sonntag (16.15 Uhr) spielt Deutschland gegen Dänemark, das sich zum Auftakt zu einem 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Frankreich mühte.