Bargehr/Mähr starteten mit Sieg in 470er-EM

„Es hat heute richtig Spaß gemacht. Wir befinden uns aber noch in der Qualifikation, in der möglichen Goldflotte wird die Konkurrenz natürlich noch härter. Wir wollen weiterhin angreifen,“ sagte Vorschoter Mähr. Nach zwei Wettfahrten am Freitag wird das Feld in Gold- und Silberflotte geteilt. Nikolaus Kampelmühler und Thomas Czajka kamen über die Plätze 24 und 25 nicht hinaus und sind nur Gesamt-55.