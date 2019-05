Mopedlenker (16) lieferte Polizei Verfolgungsjagd

Am 28. April 2019 um 2.10 Uhr wollten Polizeibeamte in der Böhmergasse in Freistadt ein auffälliges Moped zur Kontrolle anhalten. Der Mopedlenker, bei dem ein Mitfahrer am Sozius saß, nahm offensichtlich die Anhaltezeichen wahr, wendete jedoch sein Moped unter Befahrung einer Verkehrsinsel und beschleunigte in die Gegenrichtung. Dabei stellten die Beamten fest, dass am Moped keine Kennzeichentafel angebracht war.