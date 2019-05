Weiter warten auf den Sommer - und frieren!

Es bleibt wechselhaft

Ähnlich wechselhaft geht es weiter. Ganz so kalt wie vergangene Woche wird’s zwar nicht mehr, das schlechte Wetter steht aber ausgerechnet vor dem Wochenende in ganz Oberösterreich schon in den Startlöchern: „In der Nacht zum Muttertag wird die Luft immer kälter, oberhalb von 1000 Metern gibt’s Schnee. Bis in die Täler kommt er aber nicht mehr“, so Ubimet-Meteorologe Florian Pfurtscheller. Zum Muttertag macht sich auch der erste Eisheilige, Pankratius, bemerkbar.