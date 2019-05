Aus Leiche Gulasch gekocht: Lebenslange Haft!

Gulasch aus Leichenteilen gekocht

Deshalb zerstückelte er die Leiche, verpackte die Einzelteile in Müllsäcke und brachte diese in seine Hütte am Neusiedler See. Eigentlich wollte er die menschlichen Überreste mitten im See versenken. „Doch der Bootsakku ist mitten in der Ruster Bucht verreckt.“ Am nächsten Tag habe er bemerkt, dass er einen Sack samt Inhalt vergessen hatte. Aus einem Teil habe er Gulasch gekocht, ein viertel bis ein halbes Kilogramm faschiert. Er habe sich gedacht, „vielleicht koste ich das einmal“.