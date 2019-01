Der Kannibale: „Ich werde im Gefängnis sterben“

Im Frühjahr 2018 soll Alfred U. in seiner Wohnung in Wien-Brigittenau eine junge Ungarin getötet haben, ihre Leiche wurde zerstückelt und im Neusiedler See versenkt. Die Anklage gegen den 64-Jährigen, der schon jetzt sagt, er werde „im Gefängnis sterben“, ist nun fertig. Im März soll ihm der Prozess gemacht werden. U. hat während der Verhöre zugegeben, nicht näher genannte Leichenteile in der Tiefkühltruhe aufbewahrt zu haben, um sie später zu „kosten“.