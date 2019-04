Erdogan spricht von „Diebstahl an den Urnen“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nur eine Erklärung für die Wahlschlappe seiner AKP bei den Kommunalwahlen in Ankara und Istanbul: Es muss einen massiven Wahlbetrug gegeben haben. In beiden Metropolen hat die Regierungspartei eine Neuauszählung der Stimmzettel beantragt. Erdogan selbst sprach am Montag von einem „Diebstahl an den Urnen“.