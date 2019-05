„Der Lehrer musste gehen - das Grundübel bleibt!“

Auch Leser Alexx findet kaum nette Worte für die Situation an der HTL: „Setzt endlich den inkompetenten Direktor ab und ersetzt ihn durch einen professionellen, werft die ersten zehn Horrorschüler raus, das ist der Anfang, um endlich wieder Ordnung herzustellen. Und wer meint, er könnte Lehrer schlagen und provozieren, ist raus, so lange, bis auch der Aggressivste weiß, was Sache ist!“