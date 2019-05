Spuck-Eklat: Rücktritt von HTL-Direktor gefordert

Lehrer suspendiert

Schon am Freitag hatte krone.at mit Schuldirektor Peter Johannes Bachmair gesprochen. „Der betroffene Lehrer unterrichtet seit einem Jahr an unserer Schule. Er war noch in der Probephase, konnte sich in den Klassen allerdings nicht durchsetzen. Er provozierte immer wieder die Schüler und beschimpfte sie rassistisch“, so der Direktor. Der Lehrer sei suspendiert worden, am Montag findet eine Disziplinarkonferenz statt, wo über die Zukunft aller Beteiligten beraten wird.