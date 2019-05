Voller Schrott-Bus drohte das Rad zu verlieren

So hatten sich die 78 Urlauber den Abschluss ihres Ausflugs nicht vorgestellt: Auf der Heimfahrt von einer Rundreise durch die Schweiz musste der voll besetzte Bus auf der Ostautobahn anhalten, um an einem Rad die lockeren Radmuttern nachzuziehen - wohl in der waghalsigen Hoffnung, dass diese noch bis nach Serbien halten. Als die Polizei den Bus daraufhin einer Kontrolle unterzog, staunten die Beamten nicht schlecht. Die Felge des Rades war so schwer beschädigt, dass die Gefahr bestand, während der Fahrt das gesamte Rad zu verlieren. Zudem schafften die Bremsen nicht einmal mehr die Mindestvorgabe.