Vöcklamarkter wegen schlechter Luft alarmiert

Rund 100 Personen sind dem Aufruf der Initiative Lebensqualität VM gefolgt und haben gestern, Freitag, in der Bahnhofsstraße in Vöcklamarkt demonstriert. „Wir haben die schlechteste Luft Oberösterreichs“, verweist Susanne Kettl auf die neuesten Werte des Landes. Zwei Messstellen gibt es in Vöcklamarkt, bei einer davon war der Staubniederschlag im Vorjahr 136 Mikrogramm pro Quadratmeter und Tag. Bei der zweiten sogar 190 Mikrogramm! „Das ist um 64 Prozent überm Durchschnitt aller Gemeinden“, so Kettl. Seit 2011 sind die Werte kontinuierlich gestiegen. Auslöser wäre die Inbetriebnahme der Firma VM Holz gewesen. Diese Firma würde sich nicht an Auflagen halten.