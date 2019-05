„Warum schafft Merkel nicht, was Kurz erledigt?“

„FAZ“ fordert: Deutschland soll „von Wien lernen“

Auch die „FAZ“ meint, die Regierung in Berlin sollte „von Wien lernen“. In Deutschland sei der Faktor Arbeit „viel zu hoch“ besteuert. „Nur so können die Privathaushalte und der Mittelstand für die Konjunkturabkühlung gewappnet werden, nur so lassen sich Investitionen und Konsum aufrechterhalten“, werden ähnliche Maßnahmen in der Bundesrepublik gefordert.