Steuerreform: „Fleiß soll sich wieder lohnen“

Vorerst keine Abschaffung der kalten Progression

Die Abschaffung der kalten Progression findet sich in den aktuellen Steuerreformplänen der Regierung übrigens nicht. Kurz kündigte zwar an, dass bis zum Ende der Legislaturperiode noch eine „Veränderung“ vorgenommen werden soll, zeigte sich zur „reinen Abschaffung“ aber skeptisch. Auch zur Ökologisierung des Steuersystems sollen noch Maßnahmen folgen. „Die reine Abschaffung der kalten Progression halte ich nicht für besonders sozial. Das führt vor allem zur Entlastung der Besser- und Spitzenverdiener“, meinte Kurz, auf seinen Wahlkampfschlager von 2017 angesprochen. Außerdem würde die Politik so die Möglichkeit verlieren, durch Reformen wie den Familienbonus mehr Gerechtigkeit zu schaffen.