Löger: „Steuerreform ist eine ehrliche Entlastung“

1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden entlastet - das entspricht zwar in etwa der Höhe der letzten Steuerreformen, sei aber tatsächlich „deutlich mehr“ so Löger. Die Gegenfinanzierung sei „bewusst klar und logisch nachvollziehbar“ gestaltet. „Der Großteil kommt tatsächlich aus dem, was wir konjunkturell an Überschüssen erwirtschaften könnten“, erklärt der Finanzminister. Dazu gehörten auch Einsparungsmaßnahmen, die bereits seit 2018 in die Wege geleitet wurden und nun fortgesetzt werden. Daher sei die Wirkung mit 1,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzugeben - die letzten Steuerreformen hätten nicht einmal ein Prozent geschafft.