Autolenkerin sieben Mal ohne Schein gestoppt

Am 29. April 2019 führten Polizeibeamte in Ansfelden Sreifentätigkeit durch. Dabei kam den Beamten die Angezeigte, eine 48-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land, mit ihrem Pkw auf der Schulstraße entgegen. Die Beamten wendeten das Einsatzfahrzeug und hielten die Angezeigte an.