Mario He holt bei EM-Auftakt Bronze im 14.1 endlos

Mario He hat bei der Pool-Billard-Europameisterschaft in Treviso im Auftaktbewerb 14.1 endlos Platz drei belegt. Der 25-jährige Vorarlberger musste sich nach sechs Siegen in Folge erst im Semifinale dem Polen Karol Skowerski mit 32:125 geschlagen geben und holte nach 2012 seine zweite EM-Bronzemedaille in dieser Disziplin.