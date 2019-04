Neuville baut WM-Führung in Argentinien aus

Der Endstand:

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai I20 C. 3:20:54,6 Std.

2. Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger Synnevaag (NOR) Hyundai I20 C. +48,4 Sek.

3. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA) Citroen C3 WRC +1:04,8 Min.

Weiters:

8. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST) Toyota Yaris WRC +14:24,8