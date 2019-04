Schulwege: Wien prüft jetzt 5000 Kreuzungen

„Für uns hat das Top-Priorität“

Alles, was den Blick im Fünf-Meter-Bereich von der Häuserkante verstellt, soll entfernt werden - etwa Telefonzellen, Schanigärten oder Litfaßsäulen. „Das ist die Hälfte mehr, als die Straßenverkehrsordnung vorsieht“, so Raab. Auch einige Parkplätze werden betroffen sein. Pro Schulweg sind durchschnittlich rund 20 Kreuzungen zu prüfen. Für die Experten eine Menge Arbeit: „Für uns hat das Top-Priorität“, so Raab.