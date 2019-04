Sri Lanka: Ermittler ließen IS-Attentäter laufen

Das verheerende Oster-Massaker in Sri Lanka hätte möglicherweise verhindert werden können! Einer der Drahtzieher, Imsath Ibrahim, war bereits vor Monaten von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Doch es gab keine ausreichenden Hinweise auf einen Terroranschlag auf der Urlaubsinsel - also ließen die Ermittler ihn wieder laufen. Wenige Wochen nach der Freilassung von Imsath Ibrahim sprengte er mit seinem Bruder Ilham die Hotels Shangri-La und Cinnamon Grand in Colombo.