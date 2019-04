Wegen Glasner schrillen die Alarmglocken

Auch wenn laut „Kicker“ als deutschem Informations-Branchenführer in Sachen Fußball Noch-Mönchengladbach-Trainer Dieter Hecking der Topfavorit auf den Trainerjob bei Schalke 04 ist und Oliver Glasner vertragstechnisch mit dem VfL Wolfsburg längst so gut wie einig ist: Nachdem der LASK-Erfolgstrainer in der „Krone“ vom Freitag erklärte hatte, dass neben dem VW-Verein „zumindest noch zwei weitere Klubs Interesse“ an seiner Person bekunden, schrillen auch in der VW-Stadt die Alarmglocken.