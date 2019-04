Dieb flüchtete nach Rangelei mit Hausbesitzer

So dreist muss man erst einmal sein. Am helllichten Tag stieg ein Einbrecher durch eine offen stehende Garage in ein Wohnhaus in Niederneukirchen ein. Die Hausbesitzer waren zu der Ziet zu Hause und konnten den Täter auf frischer Tat ertappen. Nach einer kurzen Rangelei mit dem Eigenümer (69) konnte der Mann flüchten.