Alkolenker verursachte Unfall mit fremden Traktor

Ein 27-Jähriger aus Waldkirchen am Wesen (Bez.: Schärding) war am 18. April kurz nach Mitternacht auf dem Nachhauseweg von einer Gaststätte. Dabei nahm er in seinem Heimatort einen Traktor, der unverpserrt und mit einem angesteckten Zündschlüssel in einer Garage stand in Betrieb und fuhr damit durch das Ortsgebiet Richtung Wesenufer.