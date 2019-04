Vorsicht, Zeckenstich!

Schnell weg damit!

Eine Zecke sollte man so rasch wie möglich entfernen. Besorgen Sie sich deshalb schon jetzt in der Apotheke dafür geeignete Utensilien. Mittels entsprechender Zange oder Pinzette das Tierchen gerade und ohne es zu verdrehen aus der Haut ziehen. Die Zecke möglichst nicht quetschten, da so leichter Erreger in die Wunde gelangen. Vermeintliche Hilfsmittel wie Nagellack, Öl oder Klebstoff besser vermeiden. Danach die Stichstelle mit Wunddesinfektionsmittel reinigen. Bildet sich in den folgenden Wochen darum ein roter Kreis, kann dies ein Zeichen für Borreliose sein, zum Arzt gehen!