Teamgoalie Kickert bleibt bei Black Wings Linz

Die Black Wings Linz haben bei der Kaderplanung für die Saison 2019/20 in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen wichtigen Baustein gesetzt. „Nach langen Verhandlungen“, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß, unterschrieb Torhüter David Kickert einen neuen Vertrag bis zum Ende der kommenden Spielzeit. Der Niederösterreicher war im vergangenen Sommer von den Vienna Capitals gekommen.