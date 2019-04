Marquez rast zur siebten US-Pole, Rossi Zweiter

Motorrad-Weltmeister Marc Marquez wird den MotoGP-WM-Lauf in Austin (Texas) zum siebten Mal aus der Pole Position in Angriff nehmen. Der Spanier markierte am Samstag im Qualifying auf seiner Honda Bestzeit vor Italiens Star Valentino Rossi (Yamaha) und dem Briten Cal Crutchlow (Honda). In Texas findet der dritte Lauf der WM statt, Marquez liegt in der Gesamtwertung aktuell in Führung.