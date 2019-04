Rose zum Cupfinale: „Klare Kante zeigen“

Ursprünglich wäre die Austria-Heimstätte in Wien-Favoriten als Finalschauplatz vorgesehen gewesen. Nach dem Cupfinal-Aufstieg über den LASK in der Vorwoche hatte sich Rapid für eine Verlegung des Endspiels gegen Salzburg in ein größeres Stadion als die rund 17.000 Zuschauer fassende Generali-Arena ausgesprochen. Am Wochenende folgten dann massive Proteste der Austria-Fans gegen die Ausrichtung der Partie am Wiener Verteilerkreis. Anfang dieser Woche entschied der ÖFB aufgrund massiver Sicherheitsbedenken der Behörden schließlich die Verlegung ins rund 30.000 Zuschauer fassende Wörthersee-Stadion der Kärntner Landeshauptstadt.