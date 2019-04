Mutiger „Krone“-Zusteller rettet Haus vor Flammen

Der Schulwart und Zeitungsausträger Christian Nimmervoll (55) aus Bad Leonfelden (OÖ) ist der Held des Tages! Als er in der Nacht die goldene Jubiläumskrone zu den Abonnenten ins Mühlviertel bringen wollte, entdeckte er im Vorbeifahren Flammen in einem Einfamilienhaus, schlug Alarm und verhinderte so ein Feuerinferno.