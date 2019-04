Burgenland als Vorbild für EU

„Mehr Burgenland in Europa“ - dieses Ziel hat sich die SP im Zuge ihres EU-Wahlkampfes gesetzt. Klimaschutz, sichere Grenzen und Zusammenhalt - in all diesen Bereichen sei das östlichste Bundesland bereits Vorreiter, meinte Spitzenkandidat Christian Dax beim Wahlkampfstart im südburgenländischen Oberwart.