May beantragt Brexit-Verschiebung bis 30. Juni

Das Chaos um den EU-Austritt Großbritanniens will kein Ende nehmen: Die britische Premierministerin Theresa May hat am Freitag eine weitere Verschiebung des Brexit-Termins bis 30. Juni beantragt. Wenn ein Abkommen allerdings noch vorher ratifiziert werde, sollte die Frist früher enden, schrieb May in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk.