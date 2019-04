Ewandro wechselt von Austria zu Fluminense

„Ewandro ist gemeinsam mit seinem Management an uns herangetreten, weil er die Möglichkeit nutzen will, wieder in seiner Heimat zu spielen. Wir wollen ihm diese Chance ermöglichen und sind in der Offensive sehr gut und breit aufgestellt“, erklärt Sportdirektor Ralf Muhr. Ewandro kam in dieser Saison bei der Austria zu acht Bundesliga- und drei Cup-Einsätzen, erzielte dabei insgesamt zwei Tore. In drei Spielen für die Young Violets steuerte der Brasilianer in der Zweiten Liga drei Treffer bei.