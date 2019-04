Pensionist hob 100.000 Euro für „Boogi“ ab

„,Boogi‘ bist es Du?“ - ein 81-jähriger Gallneukirchner gab einer Betrügerin am Telefon quasi die „Waffe“ in die Hand, mit der sie ihn übers Ohr hauen konnte. Sofort gab sie sich als „Boogi“ aus, die in Linz sei und für einen Wohnungskauf 100.000 € brauche - und von ihm bekam. Die echte „Boogi“ saß in der Mongolei