Wer gewinnt das Rennen? Bolt oder das Tuk-Tuk?

Der achtfache Olympia-Goldmedaillenträger Usain Bolt forderte in Lima (Peru) ein Tuk-Tuk heraus, aber das Rennen verlief einseitig. Schachgroßmeister Garry Kasparow matchte sich seinerzeit mit einem IBM-Computer namens Deep Blue (1996). Es gab auch eine Revanche. Ob der Tuk-Tuk von Lima eine Revanche will, ist ungewiss. Was das Rennen zeigte: Bolt ist noch immer extrem schnell und extrem beliebt.