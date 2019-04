Sanierungsarbeiten: Mann in Maltafluss gestürzt

Gemeinsam mit anderen Helfern war ein 57-jähriger Spittaler mit Sanierungsarbeiten an einem Holzsteg über den Fallbach im Maltatal beschäftigt. Plötzlich brach eine an einem Baum befestigte Seilsicherung für einen Handlauf samt dem Baum ab. Der an diesem Handlauf gesicherte Mann stürzte dabei rückwärts rund zwei Meter in den darunter fließenden Bach ab.