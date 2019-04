Sturm Graz blamiert sich daheim gegen St. Pölten!

Überraschung! Der SKN St. Pölten hat zum Auftakt der Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga drei Punkte aus Graz entführt. Die Niederösterreicher gewannen am Sonntag bei Sturm dank eines Treffers von Husein Balic in der 86. Minute mit 1:0 (0:0). In einem wenig ansehnlichen Match bei Prachtwetter waren die Steirer weitgehend spielbestimmend, in der Offensive aber mehr oder weniger harmlos. St. Pölten durfte nach drei Niederlagen en suite und fünf sieglosen Runden wieder über einen Punktgewinn jubeln. Die Mannschaft von Trainer Ranko Popovic überholte Sturm damit auch in der Tabelle und schob sich zumindest vorläufig auf den dritten Platz.