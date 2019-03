Stadträtin an Außenministerin: Übernehmen Sie!

Es ist die zuständige Stadträtin Kathrin Gaál (SPÖ), die in der Causa illegale Moschee einen Brief an Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) schrieb. Dort erklärt sie auch noch einmal kurz den aktuellen Stand der Dinge: Das Gebäude ist rein für Betriebs- und Geschäftszwecke gewidmet, ein Ansuchen der Betreiber auf Änderung der Nutzung für religiöse Zwecke wurde seitens der Baupolizei abgewiesen. Der Käufer des Anwesens: die Republik Iran.