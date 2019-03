Schachmann holt 5. Etappe der Katalonien-Rundfahrt

Lopez, der Zehnter wurde, hat auch nach der fünften Etappe 14 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Adam Yates (GBR), Egan Bernal (COL) hat als Dritter 17 Sekunden Rückstand auf seinen Landsmann. Bester Österreicher war am Freitag Hermann Pernsteiner als 30. In der Gesamtwertung ist der Niederösterreicher 19. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.