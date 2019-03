Profiboxer: „Drohten, mir die Beine zu brechen“

In der Heimat droht Todesstrafe

Der junge Sportler weigerte sich, woraufhin seine Betreuer drohten, ihm beide Beine zu brechen. Also fasste er den folgenschweren Entschluss zu fliehen und lief, anstatt auf die Toilette zu gehen, vom Flughafen Schwechat zu Fuß in Richtung Wiener Stadtzentrum. Dort ging er zur Polizei, nun sitzt er nach einer Zwischenstation in Traiskirchen in Eisenstadt. Und er weiß nicht, ob er in Österreich bleiben darf. Im Iran drohe ihm nicht nur Ungemach, sondern die Todesstrafe für Landesverrat, so der Boxer. Manchmal treibe ihn sogar in Österreich die Angst, aufgespürt zu werden, aus dem Bett.