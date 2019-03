Parlament lehnt Mays Abkommen schon wieder ab

Just am 29. März - also dem ursprünglich vorgesehenen EU-Austrittsdatum - hat Großbritannien wohl seine letzte Chance auf einen geordneten Brexit vertan. Das britische Parlament lehnte das von Premierministerin Theresa May mit der EU ausverhandelte Austrittsabkommen mit 344 zu 286 Stimmen bereits zum dritten Mal ab. May kündigte für Montag weitere Beratungen über einen Alternativplan an.