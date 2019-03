Geküsst und begrapscht! TV-Lady klagt Boxer Pulev

Die Szene hat jedenfalls ein Nachspiel. Sushe ging am Donnerstag an die Öffentlichkeit. Keine Frau habe es verdient, so behandelt zu werden, sagte sie. Sie sei beschämt ob des Zwischenfalls. Was auf dem Video-Schnipsel (siehe oben) nicht zu sehen ist: Der Boxer soll der TV-Dame auch noch ans Gesäß gegriffen haben. Ebenso ungefragt, versteht sich. Via Anwältin Gloria Allred hat Sushe Klage eingebracht.