Suljovic feiert in Rotterdam Comeback-Sieg

Mensur Suljovic hat in der Premier League der Dartprofis den nächsten Sieg eingefahren. Am ersten von zwei Spieltagen in Rotterdam besiegte der Wiener am Mittwoch den Premier-League-Spitzenreiter Rob Cross (ENG) nach zwischenzeitlich deutlichem Rückstand noch mit 7:5. Suljovic schob sich in der Zwischenwertung vorerst auf den zweiten Platz vor. Donnerstag steht in Rotterdam ein weiterer Spieltag an.