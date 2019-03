Dieser Klub hat den schönsten Bundesliga-Rasen

„Auffallend in beiden Ligen ist ein erheblicher Qualitätsunterschied bei den Spielfeldern. Beim SV Mattersburg, der vor ein paar Jahren noch Sieger der Pitch Competition war, kann man mit einem Wert von unter 5 schon von einem ‘Acker‘ sprechen“, hieß es in einer VdF-Aussendung am Mittwoch. Beim SK Sturm zeigte hingegen die Entwicklung „stetig nach oben. In Graz darf man sich mittlerweile schon über ‘Wembleyrasen-Qualität‘ freuen“, wurde in der Mitteilung betont.