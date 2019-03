Anschläge auf Züge: IS-Terrorist in Wien verhaftet

Europaweite Angriffe auf Bahnverkehr

Wie durch ein Wunder gab es nur Sachschäden an den Garnituren. Unweit des ersten Tatortes fanden deutsche Ermittler dann eine Flagge der islamistischen Mörderbande IS und ein zweiseitiges Bekennerschreiben in arabischer Schrift. Die düstere Drohung darin: Weitere europaweite Angriffe auf den Bahnverkehr - solange europäische Staaten die Terrororganisation Islamischer Staat bekämpfen.