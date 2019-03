Einbrecher brachen gezielt in Wohnhäuser ein

Bei der gestrigen Bilanz der Landespolizei Niederösterreich in St. Pölten wurde auch die Klärung von vier Einbrüchen in Weiden am See vermeldet. Drei Verdächtige aus Moldawien, darunter auch ein 34-Jähriger unter Mordverdacht, befinden sich bereits in Haft. Das Trio richtete bei seinen Coups rund 61.000 € Schaden an.