Jurist beruhigt: „Post ist kein Hort des Bösen“

„Für jede Kundenkarte eines Geschäftes werden Daten gesammelt. Ebenso steht für Ärzte, Anwälte und soziale Plattformen Daten sammeln an der Tagesordnung“, klärt Jurist Stefan Prochaska auf. Auch die Post kaufe Infos, um sie gezielt an Kunden weiterzugeben. Der Dienstleister erschließe nur neue Geschäftsfelder in einer Zeit, in der mit Briefen kaum Geld zu machen ist, so der Anwalt.