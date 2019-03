Graz und Salzburg machen das Halbfinale komplett

Die Grazer haben in ihrer 19. Saison erstmals in ihrer Clubgeschichte eine Play-off-Runde überstanden. Die Mannschaft von Doug Mason erkämpften sich im Finish den historischen Aufstieg. Verteidiger Peter Weihager, der die Steirer vor 4.865 Zuschauern in der ausverkauften Linzer Eisarena in Führung gebracht hatte (28.), schoss die Partie in der 58. Minute in die Verlängerung. Dort nutzte Ty Loney in der 73. Minute ein Powerplay nach einer Strafe gegen Brian Lebler zum Siegestreffer, der die Grazer Fans erstmals seit 24 Jahren (EC Graz mit einem 3:0 über Ehrwald) über einen Play-off-Aufstieg jubeln ließ.