Medaille! Peer holt bei Luftdruck-EM Gewehr-Bronze

Die 31-Jährige musste sich am Samstag lediglich der Rumänin Laura-Georgeta Coman und Nina Christen aus der Schweiz geschlagen geben und sorgte für Österreichs erstes EM-Luftdruck-Edelmetall seit 2013. Am Sonntag kämpft Peer an der Seite von Marlene Pribitzer und Olivia Hofmann im Luftgewehr-Teambewerb um eine weitere Medaille.